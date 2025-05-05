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Сварка MIG-MAG — что это такое и где она применяется

Сварка MIG-MAG — что это такое и где она применяется

В зависимости от материала или специфики изделий мастера выбирают различные методы сварки, например, ММА — ручная дуговая сварка штучными электродами с покрытием, или TIG — аргонная ручная сварка вольфрамовыми неплавящимися электродами с защитным газом (аргоном).

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