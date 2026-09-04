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Царьград

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Утечка химикатов в порту Мерсина: пострадали 35 рабочих

Утечка химикатов в порту Мерсина: пострадали 35 рабочих

В порту Мерсина в пятницу ночью произошла утечка этил акрилата из-за опрокидывания оборудования. Пострадали 35 рабочих, их состояние стабильно.

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