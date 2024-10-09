Карту гостя Каспийской столицы предложили внедрить в Астрахани

Молодежный парламент при Думе Астраханской области выдвинул несколько инициатив. В частности, участники Молодежного парламента предложили засчитывать в страховой стаж периоды осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности на официальной основе.
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