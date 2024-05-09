Путин поздравил россиян с Днем Победы перед парадом на Красной площади

Президент Владимир Путин выступил с речью на параде Победы в Москве. Он напомнил, почему важно помнить правду о Второй мировой войне, зачем Запад оправдывает нацизм и какие вызовы стоят перед Россией сейчас.
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