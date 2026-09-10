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Эксперт НИУ ВШЭ Азыркин связал снижение знаний школьников по чтению и математике с использованием гаджетов и ИИ

Эксперт НИУ ВШЭ Азыркин связал снижение знаний школьников по чтению и математике с использованием гаджетов и ИИ

Результаты школьников по чтению и математике упали до исторического минимума. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на новое исследование PISA по оценке образования.

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