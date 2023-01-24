В Госдуме подготовили поправки, требующие резервировать дату пересечения границы на машине

Согласно поправкам, внесенным председателем Комитета Государственной думы по транспорту Евгением Москвичевым, в соответствии с порядком, установленным правительством РФ, предлагается резервировать дату проезда автомобилей через границу России.
Согласно поправкам, внесенным председателем Комитета Государственной думы по транспорту Евгением Москвичевым, в соответствии с порядком, установленным правительством РФ, предлагается резервировать дату проезда автомобилей через границу России.
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