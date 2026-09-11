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Жирков: «О работе главным тренером не помышляю. Когда в «Динамо» увидел список обязанностей Гусева — был шокирован»

Жирков: «О работе главным тренером не помышляю. Когда в «Динамо» увидел список обязанностей Гусева — был шокирован»

Пятикратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и призер Евро-2008 Юрий Жирков ответил, намерен ли он продолжить обучение на тренера после получения лицензии категории А.

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