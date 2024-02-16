Фестиваль пельменей состоится на спортбазе «Динамо» в Чите

В Чите на спортивной базе «Динамо» состоится фестиваль пельменей 18 февраля.Пресс-служба Минкультуры Забайкалья сообщает, что гости смогут бесплатно поесть горячие пельмени разного размера с говядиной, свининой и смешанным фаршем.
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