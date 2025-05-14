"Ъ": производителю водки "Хортиця" грозит банкротство

Российскому производителю водки, известному по брендам "Хортиця", "Мороша" и "Первак", который ранее был частью украинского алкогольного холдинга Global Spirits и перешел в собственность государства по решению Генпрокуратуры РФ, грозит процедура банкротства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии