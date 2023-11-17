Шанхай. Китай. Агрохолдинг из Удмуртии «КОМОС ГРУПП» открыл офис в Китае. Как сообщила пресс-служба компании, наличие собственного представительства в Шанхае позволит ускорить все таможенные, документационные и финансовые процедуры для реализации готовой продукции на территории Поднебесной и продвижения российских брендов.
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