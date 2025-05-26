БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Испанцы в партизанских отрядах и армиях государств Антигитлеровской коалиции

Испанцы в партизанских отрядах и армиях государств Антигитлеровской коалиции

В двух предыдущих статьях мы говорили о добровольческой испанской «Голубой дивизии», которая потом трансформировалась в полностью подконтрольный немцам «Голубой легион», а также о поведении испанцев на оккупированных территориях СССР, их отношениях с местным населением.

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