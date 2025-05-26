Испанцы в партизанских отрядах и армиях государств Антигитлеровской коалиции

В двух предыдущих статьях мы говорили о добровольческой испанской «Голубой дивизии», которая потом трансформировалась в полностью подконтрольный немцам «Голубой легион», а также о поведении испанцев на оккупированных территориях СССР, их отношениях с местным населением.
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