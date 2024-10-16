Китай готов работать с Австралией для выстраивания более плодотворных отношений всеобъемлющего стратегического партнерства -- зампредседателя КНР

Пекин, 15 октября /Синьхуа/ -- Заместитель председателя КНР Хань Чжэн во вторник в Пекине провел встречу с председателем Сената /верхняя палата парламента/ Австралии Сью Лайнс, в ходе которой заявил, что Китай готов работать с Австралией для выстраивания более плодотворных китайско-австралийских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.