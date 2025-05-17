🥔 В Крыму прогнозируют падение цен на борщевой набор «Цена однозначно снизится, когда пойдёт материковый картофель.
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🥔 В Крыму прогнозируют падение цен на борщевой набор «Цена однозначно снизится, когда пойдёт материковый картофель.