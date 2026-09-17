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Польша угрожает России "агрессивными действиями" в районе Калининградской области

Польша угрожает России "агрессивными действиями" в районе Калининградской области

НАТО отрабатывает сценарии блокады Калининградской области и изоляции российских портов на северо-западе, включая Санкт-Петербург, заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

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