Польша угрожает России "агрессивными действиями" в районе Калининградской области

НАТО отрабатывает сценарии блокады Калининградской области и изоляции российских портов на северо-западе, включая Санкт-Петербург, заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.