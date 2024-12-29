ИМ Ильдус Мамлеев Автор статьи идиот, перевернул всё с ног на голову [для себя], а теперь пытается нас убедить, что эта истина в последней инстанции. Больной на всю голову человек, по другому не скажешь.

МБ Максим Буров Американцу даже в голову не приходит, что СВО и Сирия могут быть частью масштабной дымовой завесы. Ну пусть так и думают. Не будем им мешать. Вот Киссинджер похоже начал подозревать, что то русские затягивают... не к добру это.