Пишет: Пол Крейг Робертс (известный очень человек в мире) приводит свои доводы, мнения, и так далее.
Рухнет ли Россия в 2025 году?
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Автор статьи идиот, перевернул всё с ног на голову [для себя], а теперь пытается нас убедить, что эта истина в последней инстанции. Больной на всю голову человек, по другому не скажешь.
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15 час.
МБ
Максим Буров
Американцу даже в голову не приходит, что СВО и Сирия могут быть частью масштабной дымовой завесы. Ну пусть так и думают. Не будем им мешать. Вот Киссинджер похоже начал подозревать, что то русские затягивают... не к добру это.
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15 час.
АК
Алекс Кузь
Взгляд на все факты с другой стороны границы.
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12 час.
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