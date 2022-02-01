Bricklin SV-1 — Спорткар из Канады, которому не повезло

В наши дни безопасность автомобилей — это самое главное. Но в 1970-х такими вещами в основном занимались чудаки, такие как Volvo, другие автопроизводители в основном добавляли защитные опции только тогда, когда правительство выкручивало им руки.
В наши дни безопасность автомобилей — это самое главное. Но в 1970-х такими вещами в основном занимались чудаки, такие как Volvo, другие автопроизводители в основном добавляли защитные опции только тогда, когда правительство выкручивало им руки.
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