....

13 подписчиков

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Меньше 20? С начала ролика - не менее 40. Затем десятка взяла разгон до 60, а леди примерялась обогнать её справа. Со...«Клоуны на дороге...

Bricklin SV-1 — Спорткар из Канады, которому не повезло

Bricklin SV-1 — Спорткар из Канады, которому не повезло

В наши дни безопасность автомобилей — это самое главное. Но в 1970-х такими вещами в основном занимались чудаки, такие как Volvo, другие автопроизводители в основном добавляли защитные опции только тогда, когда правительство выкручивало им руки.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх