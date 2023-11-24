Мужчина бросил бомбу в машину с женой и ребенком из-за ревности

В ЛНР мужчину, который бросил бомбу в машину, где сидели его жена и ребенок, будут судить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ в ЛНР Елену Марковскую.
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