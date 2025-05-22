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Царьград

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Эксперт: ВСУ истощаются, перебрасывая резервы на границу с Россией

Эксперт: ВСУ истощаются, перебрасывая резервы на границу с Россией

Василий Дандыкин заявил об истощении ресурсов ВСУ для атак на Курскую область. Украинское командование вынуждено перебрасывать резервы к границе с Россией, в то время как ВС России успешно продвигаются в сторону Сум, создавая зону безопасности.

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