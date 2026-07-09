ГК «Ростех» представила беспилотники с ИИ для мониторинга и доставки грузов АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящее в ГК «Ростех», представил.
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ГК «Ростех» представила беспилотники с ИИ для мониторинга и доставки грузов АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящее в ГК «Ростех», представил.
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