Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Погребняк
    Этот косоглазый ещё не сдох."Россияне стонут ...
  • alik3456 Джексон
    Этот инвалид обменял свой мендоний на лыжную палку. Думал что без одной палке не выйграют.Норвежский кривон...
  • Виктор Луговой
    Злая статья... Компактная и злая. Хороший акцент забит про канацькую королевскую конную Канаду. Ту самую, которая, по...Потеря компетенци...

Myśl Polska: Варшава как второй Кабул или Конец американской оккупации Европы

Myśl Polska: Варшава как второй Кабул или Конец американской оккупации Европы

Увеличение военного контингента США в Центральной Европе лишь отчасти столь же значимо и тревожно, как присутствие корпоративных террористических подразделений, включая печально известную Blackwater на украинско-донбасской границе Их участие, а также сотрудничество с неонацистским «Азовом»*, вновь накачанным в плане личного состава и техники, может свидетельствовать о том, что, как и ожидалось, следующая итерация войны на границе будет носить скорее неофициальный, или, как его модно называть, «гибридный» характер.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх