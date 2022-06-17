Реки Сибири не дают покоя Казахстану и Узбекистану

В конце минувшего марта, через месяц после начала специальной военной операции на Украине, в Законодательное собрание и Общественную палату Омской области поступил официальный запрос от Экологической партии Узбекистана «с предложением переправлять к ним воду из Сибири посредством трубопроводов через Казахстан».
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