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Названы районы Москвы с наибольшим ростом цен на аренду жилья

Названы районы Москвы с наибольшим ростом цен на аренду жилья

Беговой район оказался лидером по росту цен на аренду квартир в Москве В число лидеров по годовому росту ставок найма вошли районы Беговой, Ростокино и Даниловский За год, с июля 2023-го по июль 2024-го, долгосрочная аренда однокомнатных квартир в Москве сильнее всего подорожала в Беговом районе, где ставки найма выросли на 89%, до 116 тыс.

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