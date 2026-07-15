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В кастрюльке

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Творожное печенье к кофе: раскатываю пласт, режу на квадратики — аромат на всю кухню, а вкус как в детстве!

Творожное печенье к кофе: раскатываю пласт, режу на квадратики — аромат на всю кухню, а вкус как в детстве!

Творожное печенье – это тот самый десерт, который остается актуальным спустя десятилетия. Мягкое внутри, с легкой хрустящей корочкой и приятным сливочным вкусом, оно идеально подходит к утреннему кофе, чаю или семейным посиделкам.

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