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Энциклопедия географа

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Мой идеальный маршрут: 10 мест у Красной площади, которые перевернули мое представление о Москве

Когда я впервые оказалась на Красной площади, признаюсь честно, меня охватило чувство растерянности. Брусчатка, величие Кремля, шум разноязыкой толпы — все это создавало ощущение хаоса, в котором совершенно непонятно, куда направить взгляд и с чего начать знакомство с сердцем столицы.

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