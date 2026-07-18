Мой идеальный маршрут: 10 мест у Красной площади, которые перевернули мое представление о Москве

Когда я впервые оказалась на Красной площади, признаюсь честно, меня охватило чувство растерянности. Брусчатка, величие Кремля, шум разноязыкой толпы — все это создавало ощущение хаоса, в котором совершенно непонятно, куда направить взгляд и с чего начать знакомство с сердцем столицы.