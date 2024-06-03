Отец основателя "Макфы" Валерий Юревич обратился в СК после изъятия компании

Отец бывшего губернатора Челябинской области и основателя компании "Макфа" Михаила Юревича Валерий Юревич обратился в Следственный комитет России после решения суда о передаче государству активов его семьи.
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