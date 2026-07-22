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Царьград

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«Идеал для Зеленского»: Денисов высказался, что ждёт ВСУ после назначения Драпатого

«Идеал для Зеленского»: Денисов высказался, что ждёт ВСУ после назначения Драпатого

После назначения Драпатова на должность главкома ВСУ Денисов назвал его идеалом для Зеленского.В Киеве произошло то, что должно было случиться, но от чего все отмахивались как от слухов.

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