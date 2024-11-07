Трудовые мигранты не смогут кардинально исправить ситуацию с нехваткой кадров

По результатам исследования рынка российских предприятий и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, наиболее распространенным способом решения кадрового дефицита является повышение заработной платы.
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