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Тело мужчины обнаружено на акватории Слепянской водной системы в Минске

Тело мужчины обнаружено на акватории Слепянской водной системы в Минске

Тело утонувшего мужчины обнаружили на акватории Слепянской водной системы в Минске, пишет БЕЛТА.  Около 9 утра 18 марта спасателям поступила информация об обнаружении утонувшего мужчины на акватории Слепянской водной системы, что проходит по улице Франциска Скорины.

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