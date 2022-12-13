Бойцы 25-й бригады ВСУ заявили о больших потерях под Артемовском

25-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ потеряла за месяц убитыми и ранеными до 70% личного состава на позициях в окрестностях Артемовска, сообщает в Telegram телеканал «Звезда» со ссылкой на видеообращение украинских военных к командованию.