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Бойцы 25-й бригады ВСУ заявили о больших потерях под Артемовском

Бойцы 25-й бригады ВСУ заявили о больших потерях под Артемовском

25-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ потеряла за месяц убитыми и ранеными до 70% личного состава на позициях в окрестностях Артемовска, сообщает в Telegram телеканал «Звезда» со ссылкой на видеообращение украинских военных к командованию.

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