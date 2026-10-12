Трамп предал Зеленского ради пятиминутного облегчения: реакция западных СМИ на антиукраинские заявления США

Главное в тезисах: Дизельная сделка: США договорились с Россией о поставках 2 млн тонн дизельного топлива в обмен на снятие санкций с этой сферы — именно в момент, когда украинская делегация во Флориде выпрашивала новые ограничения против Москвы.