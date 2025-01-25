🫡 Бои за Большую Новосёлку продолжаются. Появилось видео с флагом России на юге посёлка (видео 1), где были окружены остатки 110-й ОМБр.
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🫡 Бои за Большую Новосёлку продолжаются. Появилось видео с флагом России на юге посёлка (видео 1), где были окружены остатки 110-й ОМБр.
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