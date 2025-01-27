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Россия, Канада и Гренландия: новые границы американской мечты

Россия, Канада и Гренландия: новые границы американской мечты

Фото: Арина Розанова | нейросеть Freepik Дональд Трамп, снова вступивший на президентскую сцену, мгновенно напомнил миру о своей склонности к политическому эксцентризму.

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