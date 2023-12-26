На Украине поразились новой российской технологией на фронте

Берлинская: Россия успешно развивает технологию роев дронов, а ВСУ отстают Россия на фронте успешно развивает новые технологии роев дронов, в то время как Вооруженные силы Украины (ВСУ) отстают в их использовании, рассказала в интервью YouTube-каналу «Украинская правда» глава Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская.