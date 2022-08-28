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Мистика на берегу моря: премьеру детективного сериала "Русалки" покажут Wink и Кинопоиск

Мистика на берегу моря: премьеру детективного сериала "Русалки" покажут Wink и Кинопоиск

Цифровая премьера мистического детективного сериала "Русалки" (16+) состоится 10 сентября в видеосервисах Wink (6+) и Кинопоиск(6+) , а после его покажет в эфире "Первый канал"(6+).

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