Мистика на берегу моря: премьеру детективного сериала "Русалки" покажут Wink и Кинопоиск

Цифровая премьера мистического детективного сериала "Русалки" (16+) состоится 10 сентября в видеосервисах Wink (6+) и Кинопоиск(6+) , а после его покажет в эфире "Первый канал"(6+).
Популярные статьи
- Лучше всех: российский военнослужащий стал самым точным в истории Армейских международных игр
- Руководители высших военно-учебных заведений государств – участников СНГ выступили за расширение научного сотрудничества в формате Содружества
- В Белоруссии команды конкурса Армейских международных игр «Стальная магистраль» обменялись подарками
Свежие комментарии