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Власти Китая отменили наивысший уровень опасности в связи с цунами

Власти Китая отменили наивысший уровень опасности в связи с цунами

Министерство природных ресурсов Китайской народной республики (КНР) отменило красный, наивысший уровень опасности, который объявили из-за цунами после мощного землетрясения в акватории города Хуалянь на Тайване.

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