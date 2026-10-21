“Senate Republicans are weighing three last-ditch spending moves that would have been unimaginable six months ago: a cash infusion for Mississippi and even more money for South Carolina and Kansas,” Axios reports.
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