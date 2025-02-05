Сhery Tiggo 4 испытали морозом

Кроссовер Сhery Tiggo 4 протестировали в самом северном регионе Китая. Компания Сhery представила результаты испытания модели Tiggo 4 в Мохэ — самом северном регионе Китая, где температура воздуха опускается ниже минус 50 градусов по Цельсию.
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