В Челябинской область мать будут судить за отравление дочери медпрепаратами

Жительница Копейска ответит в суде за гибель двухлетней дочери. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Копейска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летней местной жительницы, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности.