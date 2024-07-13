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Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

Сигнал воздушной тревоги был объявлен в четырех украинских областях. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной министерством цифровой трансформации страны для оповещения населения о возможной опасности.

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