Врачи предупреждают о рисках использования грелок

Использование грелок может привести к травмам кожи, включая ожоги и синдром поджаренной кожи. Врачи предупреждают о рисках длительного теплового воздействия, особенно для младенцев, у которых естественная способность регулировать температуру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии