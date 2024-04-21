Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В смоленской деревне отходы гниения от захоронения животных попадают в реку Вязьма

В смоленской деревне отходы гниения от захоронения животных попадают в реку Вязьма

Местные жители жалуются на трупный запах Жители деревни Всеволокино, расположенной в Андрейковском сельском поселении Вяземского района, жаловались на трупный запах, который исходит от помойки - она возникла зимой недалеко от базы охотхозяйства «Охотничьи Традиции».

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