В смоленской деревне отходы гниения от захоронения животных попадают в реку Вязьма

Местные жители жалуются на трупный запах Жители деревни Всеволокино, расположенной в Андрейковском сельском поселении Вяземского района, жаловались на трупный запах, который исходит от помойки - она возникла зимой недалеко от базы охотхозяйства «Охотничьи Традиции».
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