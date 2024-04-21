В смоленской деревне отходы гниения от захоронения животных попадают в реку Вязьма

Местные жители жалуются на трупный запах Жители деревни Всеволокино, расположенной в Андрейковском сельском поселении Вяземского района, жаловались на трупный запах, который исходит от помойки - она возникла зимой недалеко от базы охотхозяйства «Охотничьи Традиции».