Делимся находками из китайских магазинов

Как раз для приближающейся зимы - простенький и недорогой увлажнитель воздуха. Два сопла, дисплей, показывающий уровень влажности, зарядка от USB, два режима работы: интенсивный, при котором увлажнитель проработает 10 часов, и прерывистый, при котором он проработает 20 часов.