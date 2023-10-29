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pisec

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Делимся находками из китайских магазинов

Делимся находками из китайских магазинов

Как раз для приближающейся зимы - простенький и недорогой увлажнитель воздуха. Два сопла, дисплей, показывающий уровень влажности, зарядка от USB, два режима работы: интенсивный, при котором увлажнитель проработает 10 часов, и прерывистый, при котором он проработает 20 часов.

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