Путин в беседе с аш-Шараа подтвердил поддержку целостности и суверенитета Сирии

Президент России Владимир Путин и его сирийский коллега Ахмед аш-Шараа обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития отношений Москвы и Дамаска, сообщил в среду, 26 августа 2026 года, Кремль.
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