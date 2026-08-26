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Журнал «Профиль»

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Путин в беседе с аш-Шараа подтвердил поддержку целостности и суверенитета Сирии

Путин в беседе с аш-Шараа подтвердил поддержку целостности и суверенитета Сирии

Президент России Владимир Путин и его сирийский коллега Ахмед аш-Шараа обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития отношений Москвы и Дамаска, сообщил в среду, 26 августа 2026 года, Кремль.

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