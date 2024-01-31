ВВС США подтвердили информацию о катастрофе своего самолета F-16 в Южной Корее

Военно-воздушные силы США подтвердили информацию о крушении в Южной Корее своего истребителя F-16. Об этом со ссылкой на американское авиационное командование сообщает южнокорейское информационное агентство "Рёнхап".
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