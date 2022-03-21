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Книжный сервис: россияне стали больше покупать книг по экономике, любовные романы и фантастику

Книжный сервис: россияне стали больше покупать книг по экономике, любовные романы и фантастику

При этом спрос на произведения по саморазвитию, личностному росту и практической психологии наоборот снизился за последнюю неделю, по данным «Литреса»По данным сервиса «Литрес», продажи книг по экономике за вторую неделю марта подскочили на 56%.

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