Новенькие Су-34 вылетели из Новосибирска на СВО

Вчера телеканал «Звезда» опубликовал видео, как экипаж сверхзвукового Су-34 нанес удар авиабомбами с установленными на них универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) по личному составу и опорному пункту ВСУ в Курской области.
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