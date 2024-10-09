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Вечерний Новосибирск

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Новенькие Су-34 вылетели из Новосибирска на СВО

Новенькие Су-34 вылетели из Новосибирска на СВО

Вчера телеканал «Звезда» опубликовал видео, как экипаж сверхзвукового Су-34 нанес удар авиабомбами с установленными на них универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) по личному составу и опорному пункту ВСУ в Курской области.

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