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Владимирские новости

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Владимирская область улучшила позиции в рейтинге рынка труда

Владимирская область улучшила позиции в рейтинге рынка труда

Владимирская область поднялась на одну позицию в рейтинге регионов России по состоянию рынка труда, набрав 69,30 балла и заняв 36-е место.

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