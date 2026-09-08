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Binance проведет делистинг трех спотовых торговых пар из-за низкой ликвидности

Binance проведет делистинг трех спотовых торговых пар из-за низкой ликвидности

Binance, одна из ведущих криптовалютных бирж объявила о прекращении деятельности трех торговых пар в рамках продолжающегося обзора своих предложений на спотовом рынке.

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