Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Будущий спецпосланник Трампа раскритиковал Киев за убийство Кириллова

Будущий спецпосланник Трампа раскритиковал Киев за убийство Кириллова

Будущий специальный посланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова, несмотря на резонанс, не станет серьезным препятствием для начала мирных переговоров между Киевом и Москвой.

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