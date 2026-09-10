На месте пропажи Усольцевых найдены интересные артефакты: Что происходит в деле семьи

В ходе поисков семьи Усольцевых, пропавшей год назад, обнаружены некие «интересные артефакты».Руководитель поискового отряда Григорий Сергеев не стал уточнять, что именно представляют собой находки, сославшись на необходимость соблюдать тайну следствия.
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